Сиделку Алена Делона обвинили в издевательствах над актером
Дети 87-летнего французского актера Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над ним.
Семья Делона написала заявление в полицию, где рассказала о насилии со стороны сиделки по имени Хироми Ролен, моральном домогательстве, злоупотреблении слабостью, а также о насилии над животным.
Согласно их заявлению, сиделка ведет себя чересчур агрессивно, читает личную переписку Делона и издевается над его собакой.
Актер подтвердил слова своих детей и потребовал, чтобы Ролен покинула его дом.
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