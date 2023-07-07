Сиделку Алена Делона обвинили в издевательствах над актером

Дети 87-летнего французского актера Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над ним.

Семья Делона написала заявление в полицию, где рассказала о насилии со стороны сиделки по имени Хироми Ролен, моральном домогательстве, злоупотреблении слабостью, а также о насилии над животным.

Согласно их заявлению, сиделка ведет себя чересчур агрессивно, читает личную переписку Делона и издевается над его собакой.

Актер подтвердил слова своих детей и потребовал, чтобы Ролен покинула его дом.