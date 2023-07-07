Компания OceanGate прекращает свою работу после трагедии с батискафом

После гибели пяти человек, которые находились на подводной лодке, направлявшейся к обломкам «Титаника», OceanGate заявила, что приостанавливает все коммерческие и некоммерческие операции.

Батискаф «Титан» отправился к месту крушения «Титаника» 18 июня, а через некоторое время потерял связь с судном Polar Prince. В результате расследования выяснилось, что на судне «Титан» произошел взрыв. OceanGate Expeditions сообщила, что считает пассажиров подводной лодки погибшими.

В настоящее время специалисты поднимают на поверхность обломки батискафа для выяснения причины трагедии.