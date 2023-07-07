Несколько турецких отелей возобновили оплату российскими картами

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Кирилла Царева, некоторые турецкие отели возобновили возможность оплаты российскими картами.

Она будет происходить онлайн. В настоящее время Сбер работает над расширением числа мест, где можно будет воспользоваться этой услугой.

Напомним, что еще с июня 2023 года и по настоящее время в некоторых торговых точках Турции возможна оплата через Систему быстрых платежей, а также картами российского производства.

Сообщается, что отели и некоторые магазины принимают карты Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир» с помощью сервиса SigmaPay.