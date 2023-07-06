Финляндия ужесточит въезд в страну для определенных категорий россиян

Согласно новым правилам, Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

Въезд граждан России в Финляндию и через нее в другие страны Шенгенской зоны будет ограничен на основании постановления правительства от 6 июля 2023 года.

Бизнесменам разрешено будет посещать только Финляндию, а транзит в другие европейские страны будет запрещен. Они также должны будут предоставить веские основания для визита. Владельцам недвижимости также потребуется предоставить основания, почему они должны присутствовать лично. Студенты смогут участвовать только в тех программах, которые приведут к получению степени, и им будет запрещено поступление на курсы, предлагаемые финскими вузами.