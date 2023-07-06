Россия стала одной из самых атакуемых хакерами стран мира

Основными целями их атак являются государственный сектор и финансовая отрасль. По данным компании StormWall, во втором квартале 2023 года 37% всех DDoS-атак были направлены на госсектор, а 23% - на финансовую отрасль.

Также хакеры активно атакуют телекоммуникационную сферу (18%), энергетический сектор (7%) и нефтяную отрасль (5%). Общее количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге стран, которые чаще всего подвергаются атакам хакеров, Россия занимает восьмое место с долей в 5,3%. Лидерами этого списка являются США (16,2%), Индия (12,8%) и Китай (10,4%).

Эксперты также отмечают, что хакеры все чаще используют комплексные DDoS-атаки, которые наносят максимальный ущерб компаниям и государственным органам.