Представители движения «Талибан»* выразили желание участвовать в следующем саммите лидеров ШОС

Этот саммит состоится в Астане в 2024 году. Афганистан является наблюдателем в ШОС с 2012 года и стремится стать полноправным членом организации.

Однако после захвата власти талибами в стране, афганских представителей перестали приглашать на официальные мероприятия ШОС.

В свою очередь, «Талибан» заявило, что поддерживает Нью-Делийскую декларацию саммита ШОС, которая выступает за независимый и стабильный Афганистан. Они также утверждают, что афганское правительство инклюзивно и в нем есть представители всех языков, рас и ориентаций.

Однако эксперты полагают, что Афганистан сможет стать полноправным членом ШОС только после признания афганского руководства на законодательном уровне в рамках ООН и создания правительства с РЕАЛЬНЫМ участием всех национальных меньшинств.

* признано в России террористическим движением, деятельность которого запрещена.