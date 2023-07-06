На OZON произошла вспышка менингита
В распределительном центре маркетплейса Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников.
По информации Роспотребнадзора, уже зафиксировано семь случаев заболевания менингококковой инфекцией. Двое заболевших скончались в первые сутки.
В связи с этим были приняты санитарно-противоэпидемические меры, включая дезинфекцию помещений и обследование контактных лиц.
Также началась вакцинация и профилактический прием антибиотиков.
В настоящее время, прививку уже сделали более 60 человек.
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