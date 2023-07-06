Ученые назвали самый жаркий месяц за всю историю наблюдений

Согласно отчету службы Евросоюза по изменению климата Copernicus (C3S), июнь 2023 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений, начиная с 1991 года.

За этот период вплоть до 2020 года, температура повышалась на 0,5 градуса выше среднего значения.

Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года. Самые высокие температуры наблюдались в странах северо-западной Европы. В то же время, в западной Австралии, западной части США и России температура была, даже меньше, чем обычно. Кроме того, средняя температура поверхности Мирового океана также достигла максимального значения за всю историю наблюдений.