Ученые назвали самый жаркий месяц за всю историю наблюдений
Согласно отчету службы Евросоюза по изменению климата Copernicus (C3S), июнь 2023 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений, начиная с 1991 года.
За этот период вплоть до 2020 года, температура повышалась на 0,5 градуса выше среднего значения.
Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года. Самые высокие температуры наблюдались в странах северо-западной Европы. В то же время, в западной Австралии, западной части США и России температура была, даже меньше, чем обычно. Кроме того, средняя температура поверхности Мирового океана также достигла максимального значения за всю историю наблюдений.
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