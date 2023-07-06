В сети появились мемы с Пригожиным. Публикуем подборку самых забавных
При обыске в особняке Евгения Пригожина силовые структуры нашли несколько любопытных фотографий. На них глава ЧВК «Вагнер» находится в процессе своей конспирации.
Фото быстро набрали популярность в соц.сетях и стали поводом для множества мемов, которые мы приводим ниже
Но сначала, расскажем, кто есть Пригожин на конспирологических снимках
Сверху-вниз, слева направо:
- Советник министерства обороны Сирии
- Командир специальных сил операций в Судане
- Главнокомандующий сухопутных войск Конго
- Старший лейтенант-адмирал Буркина-Фасо
- Представитель консульства Мозамбика
- Старший начальник полиции Ливии» - так обозначил каждую из 6 фотографий телеграмм-канал КБ.
А вот как обыграли эти образы остряки с различных сайтов, телеграм-каналов и соцсетей. Приводим самые, на наш взгляд, самые интеренсые.
Уважаемые читатели! А вам какие мемы с Пригожиным зашли? Пишите в комментариях!
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