Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Падения дронов Статьи

В сети появились мемы с Пригожиным. Публикуем подборку самых забавных

Опубликовано: 06.07.2023 16:00 0 120
В сети появились мемы с Пригожиным. Публикуем подборку самых забавных

При обыске в особняке Евгения Пригожина силовые структуры нашли несколько любопытных фотографий. На них глава ЧВК «Вагнер» находится в процессе своей конспирации.

Фото быстро набрали популярность в соц.сетях и стали поводом для множества мемов, которые мы приводим ниже

Но сначала, расскажем, кто есть Пригожин на конспирологических снимках

Сверху-вниз, слева направо:

  1. Советник министерства обороны Сирии 
  2. Командир специальных сил операций в Судане
  3. Главнокомандующий сухопутных войск Конго
  4. Старший лейтенант-адмирал Буркина-Фасо
  5. Представитель консульства Мозамбика 
  6. Старший начальник полиции Ливии» - так обозначил каждую из 6 фотографий телеграмм-канал КБ.

А вот как обыграли эти образы остряки с различных сайтов, телеграм-каналов и соцсетей. Приводим самые, на наш взгляд, самые интеренсые.

Уважаемые читатели! А вам какие мемы с Пригожиным зашли? Пишите  в комментариях!

Опубликовано: 06.07.2023 16:00 0 120
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Все, что нужно знать о подшипниках: типы, виды и области применения
«Хочу сменить собачий корм»: как выбрать лучший
Чем отличается процедура банкротства физического лица в России, США и Европе

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru