Причины падения российской валюты
Глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, заявила, что ослабление курса рубля не связано с желанием увеличить доходы бюджета или с каким-либо другими теориями заговора.
Она отметила, что движение курса рубля определяется трендами в международной торговле.
Председатель ЦБ также заявила, что динамика курса рубля может повлиять на инфляцию, и ЦБ будет учитывать это при принятии решения по ключевой ставке.
Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не таргетирует курс рубля и готов вмешиваться только в случае рисков для финансовой стабильности.
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