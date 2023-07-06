Причины падения российской валюты

Глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, заявила, что ослабление курса рубля не связано с желанием увеличить доходы бюджета или с каким-либо другими теориями заговора.

Она отметила, что движение курса рубля определяется трендами в международной торговле.

Председатель ЦБ также заявила, что динамика курса рубля может повлиять на инфляцию, и ЦБ будет учитывать это при принятии решения по ключевой ставке.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не таргетирует курс рубля и готов вмешиваться только в случае рисков для финансовой стабильности.