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Евро выше 100 рублей

quote.ru
Опубликовано: 06.07.2023 12:48 0 92
Евро выше 100 рублей

Курс доллара и евро продолжает расти на валютном рынке из-за сохранения геополитической напряженности.

По состоянию на 10:34 утра по Мск, евро поднялся до отметки в 102,0075 рубля, а курс доллара до 93,85 рублей. Доллар и евро превысили свои средние стабильные показатели впервые с начала весны прошлого года.

Это связано в том числе с прогнозными показателями дефицита бюджета и решением Минфина продавать меньше юаней.

Однако спрос на иностранную валюту остается высоким, особенно со стороны крупных игроков (участники рынка, которые обладают крупным капиталом).

Эксперты, в свою очередь, считают, что текущие уровни курса не будут длительными и ожидают коррекцию. 

Они также указывают на то, что справедливая стоимость доллара находится в диапазоне 86-88 рублей, но никак не выше. 

 

quote.ru
Опубликовано: 06.07.2023 12:48 0 92
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