Капитан Василий Дандыкин, ветеран боевых действий, рассказал о высокой точности и эффективности российских модернизированных снарядов «Краснополь-М2».

Он утверждает, что эти снаряды способны преодолеть расстояние до 26 километров и попасть, даже в оконную форточку. «Краснополь-М2» произведен в СССР и является высокоточным боеприпасом, наводимым по лазерному лучу. Он используется для уничтожения особо значимых целей противника, таких как опорные пункты и бронетехника.

Капитан также отмечает, что мастерство артиллериста играет важную роль при использовании этих снарядов.