Названа причина большой загруженности пляжей в Анапе

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева объяснила загруженность пляжей Анапы в начале июля.

Она отметила, что причиной этого стало сочетание пика отпускного сезона и пробок на Крымском мосту.

В организованных местах отдыха ситуация была более контролируемой, так как люди приобретали путевки и имели доступ к определенным пляжам, где не было такой большой загрузки.

Санаева также отметила, что из-за закрытия многих европейских курортов, люди все чаще стали делать выбор в пользу российских, а курорты Краснодарского всегда имеют аналогичную загруженность в период с июля по август.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, туристам следует более внимательно выбирать места отдыха. К примеру, Крым в этом году не имеет такую высокую загруженность.