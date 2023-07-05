В России не хватает стоянок для яхт россиян, прибывших из-за рубежа
В нашей стране возникли проблемы с местами для яхт, которые вернулись из-за рубежа в связи западными санкциями.
Российские яхт-клубы уже почти полностью заполнены, и судам приходится искать новые места для стоянок. Одной из причин, почему возникла проблема с нехваткой мест является слабое развитие индустрии яхтинга в России.
Ассоциация развития яхтенного туризма и марин подтверждает нехватку портов и мест для стоянки на побережьях Черного и Азовского морей. Они оценивают потребность в 10 тысяч мест, но в настоящее время доступно только около 500-600 мест без полноценного обслуживания.
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