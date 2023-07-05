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Двое рыбаков поймали огромного 44-килограммового сома

Field And Stream
Опубликовано: 05.07.2023 19:00 0 53
Двое рыбаков поймали огромного 44-килограммового сома

В американском штате Техас двое рыбаков, Джастин Уайт и Дрю Мур, смогли голыми руками поймать огромного сома, весом 44 килограмма.

Рыбаки обнаружили рыбное место под мостом на озере Тавакони, где в течение всего одного дня поймали двух сомов весом свыше 13 килограмм.

Через две недели они снова вернулись на это место и, вооружившись системой для ныряния под воду, опустились в нее. Рыбакам необходимо было проплыть около 2 метров до места, в котором находилась рыба. После непростой борьбы с сомом, который бросился в атаку, когда его пытались поймать, им все же удалось словить его, а затем вытащить свою добычу из воды.

Рыба оказалась настолько большой, что ее голова по ширине была размером с грудную клетку взрослого мужчины. Сначала рыбаки попытались взвесить сома при помощи ручных весов, но весы показали разные результаты. Тогда рыбаки решили отвезти рыбу на официальное взвешивание, которое показало, что ее вес составляет 44,7 килограмма.

Уайт и Мур надеются, что их достижение оценят по достоинству и рыбу признают самым крупным сомом, когда-либо пойманным голыми руками.

 

Field And Stream
Опубликовано: 05.07.2023 19:00 0 53
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