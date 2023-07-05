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Россия все еще зависима от поставок зарубежных препаратов

ТАСС
Опубликовано: 05.07.2023 17:45 0 92
Россия все еще зависима от поставок зарубежных препаратов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент 20% жизненно-важных лекарств, производятся на территории нашей страны из иностранных компонентов.

В 2022 году была принята дорожная карта, в рамках которой российские производители зарегистрировали 18 новых медикаментов для лечения различных видов агрессивных заболеваний, таких как ВИЧ, онкология и т.п. Общее число препаратов, включенных в дорожную карту, составляет 189.

Однако не смотря на все еще значительную зависимость от зарубежных препаратов, российские фармакологические компании уже сейчас занимают лидирующие позиция на рынке.

471 препарат из представленных, является продуктом отечественного производства, в то время как количество зарубежных лекарств на рынке составляет 431 позицию.

Вице-премьер также отметила, что к 2030 году производство лекарств в России должно увеличиться в 2 раза, и правительство готово оказывать поддержку локализованным препаратам, а также компаниям, которые производят оригинальные лекарственные препараты. 

 

ТАСС
Опубликовано: 05.07.2023 17:45 0 92
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