Американка начала изготавливать копилки из настоящих поросят

В городе Чандлер, штат Аризона, жительница по имени Рэйчел Льюис начала создавать копилки из настоящих поросят. Она решила бросить работу парикмахера и полностью уйти в свое новое увлечение.

Идея использовать настоящих поросят для создания копилок пришла к ней в 2022 году, но от мыслей к делу она перешла только весной 2023 года.

Девушка уже имеет есть несколько предзаказов на эти копилки, и одну из них она обещала сделать своему ребенку.

Одна такая копилка, обработанная методом таксидермии стоит 350 долларов, Рэйчел продала уже несколько таких изделий.

Материал она получает по большей степени от местных фермеров, которые сталкиваются с рождением нежизнеспособных поросят. По словам Льюис, ее деятельность позволяет этим животным получить вторую жизнь.