Тамара Гвердцители ответила на слухи об ее отказе исполнять русскоязычные песни
Артистка опровергла слухи о том, что она отказывается петь на русском языке.
В интервью телеканалу TVC21 Тамара подтвердила, что продолжает выступать с русскоязычным репертуаром и считает его неотъемлемой частью своих концертов.
Женщина также отметила, что рада исполнять песни на разных языках мира и считает, что многообразие культур на ее выступлениях, которые Гвардцители сравнила с букетом цветов, создает особую атмосферу и очарование.
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