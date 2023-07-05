Тамара Гвердцители ответила на слухи об ее отказе исполнять русскоязычные песни

Артистка опровергла слухи о том, что она отказывается петь на русском языке.

В интервью телеканалу TVC21 Тамара подтвердила, что продолжает выступать с русскоязычным репертуаром и считает его неотъемлемой частью своих концертов.

Женщина также отметила, что рада исполнять песни на разных языках мира и считает, что многообразие культур на ее выступлениях, которые Гвардцители сравнила с букетом цветов, создает особую атмосферу и очарование.