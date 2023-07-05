Курс евро достиг пика

Сегодня, 5 июля, курс евро на Московской бирже достиг максимального значения с 29 марта прошлого года, составив 98,31 рубля. Курс доллара также превысил отметку в 90 рублей.

На данный момент доллар торгуется по курсу 90,04 рубля, а евро - 98,23 рубля.

Российский фондовый рынок показывает разнонаправленную динамику, при этом индекс Мосбиржи остается на уровне закрытия предыдущего дня, а индекс РТС снижается на 0,4%.

За последний год рубль подешевел в 1,5 раза. Также на ослабление российской валюты повлияла попытка мятежа ЧВК «Вагнер», так как именно с того момента падение рубля значительно ускорилось.

В Центробанке пока не видят серьезных угроз для финансовой ситуации в стране, однако повышение ключевой ставки процента для сдерживания инфляции все-таки возможно.