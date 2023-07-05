У интернет-мошенников появились новые способы обмана граждан

По информации компании «РТК-Солар», в подъездах российских жилых домов появились объявления со ссылками на мошеннические сайты, предлагающие услуги по изготовлению ключей.

Мошенники используют различные уловки, чтобы люди сделали у них заказ, например, они пишут, что скоро в подъезде заменят домофон и необходимо изготовить новый образец ключей.

Обнаруженные мошеннические сайты имеют дизайн в стиле «минимализма», если быть предельно точным, то они просто предлагают заполнить форму для заказа ключей, а затем произвести оплату услуги, которая осуществляется через перевод денег на банковскую карту.

К сожалению, подобные сайты не видны для большинства систем безопасности, поэтому способны существовать длительное время, обманывая при этом доверчивых, а чаще просто невнимательных граждан.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты рекомендуют быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам в объявлениях, лучше всего напрямую связаться с соответствующими вашему запросу инстанциями.