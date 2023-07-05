Россия не будет принимать чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году

Решение было принято после консультаций с Европейской федерацией гандбола (ЕГФ).

Как сообщила Федерация гандбола России (ФГР), текущая ситуация в мире не позволяют своевременно подготовиться к турниру.

ФГР выразила надежду, что болельщики поймут и примут это решение.

Кроме того, все сборные России по гандболу были отстранены от международных соревнований, соответственно, участия нашей сборной в Олимпийских играх 2024 года в Париже, также не предвидится.