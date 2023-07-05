Россия не будет принимать чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году
Решение было принято после консультаций с Европейской федерацией гандбола (ЕГФ).
Как сообщила Федерация гандбола России (ФГР), текущая ситуация в мире не позволяют своевременно подготовиться к турниру.
ФГР выразила надежду, что болельщики поймут и примут это решение.
Кроме того, все сборные России по гандболу были отстранены от международных соревнований, соответственно, участия нашей сборной в Олимпийских играх 2024 года в Париже, также не предвидится.
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