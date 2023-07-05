В Северной столице России будет введен курортный сбор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора.

Официально закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, однако туристы начнут оплачивать сбор только с 1 апреля 2024 года. Плата составит 100 рублей за одни сутки проживания в отеле или гостинице.

Средства, вырученные от сбора, будут направлены на создание комфортных условий и развитие туризма.