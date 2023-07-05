Во Внуково задержали иностранца, пытавшегося импортировать в Россию драгоценности

Мужчина, прилетевший из Дубая в Москву, попытался ввезти в Россию более 80 крупных бриллиантов и изумрудов.

Но его затея не увенчалась успехом и он был остановлен таможенниками в московском аэропорту. После того, как сотрудники аэропорта произвели досмотр иностранца, они обнаружили у него 35 зеленых камней (изумрудов) и 47 бриллиантов различного веса.

В настоящее время, драгоценности изъяты и отправлены на экспертизу.