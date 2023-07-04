Названа цена самого дорогого авиабилета из России

Согласно анализу от travel-сервиса «Купибилет», самым дорогим авиабилетом из России за границу в июне 2023 года стал рейс Москва - Доха, стоимость которого составила 341 тысячу рублей в одну сторону. Билет на рейс Москва - Дубай также оказался далеко не дешевым, его цена составила 337,6 тысяч рублей.

Сейчас цены на авиабилеты возвращаются к стандартным средним показателям, составляющим около 8 тысяч рублей для внутренних рейсов и примерно 22 тысячи рублей для международных.

Турция и ближнее зарубежье остаются самыми популярными направлениями среди российских путешественников. В настоящее время, этот список также пополнили ОАЭ и Китай.