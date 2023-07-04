Какие преимущества у российских девушек перед австралийскими?

Тревел-блогер, побывавший в Австралии, решил сравнить российских женщин с австралийскими и рассказал, в чем россиянки превосходят жительниц Австралии.

Он отметил, что русские девушки более хозяйственные и привыкли заниматься домашними делами, включая стирку, глажку и готовку для своих мужчин. В то же время, австралийки, по его словам, не уделяют этому достаточно внимания.

Блогер также заметил, что местные жительницы не особо заботятся о своем внешнем виде и часто имеют проблемы с лишним весом. Он также отметил, что семья и дети не главное для австралиек, их больше интересуют карьера и самореализация в жизни.