Россияне продают загородные дома в Финляндии
По информации телерадиокомпании Yle, россияне начали массово продавать свои дачи и загородные дома в Финляндии из-за планов властей ужесточить въезд в страну для российских владельцев недвижимости.
На популярном сайте по продаже недвижимости появилось дюжина новых объявлений о продаже загородных домов в Финляндии и в финской Карелии.
С начала лета таких объявлений насчитываются десятки. Россияне предлагают купить их недвижимость за рубли или же обменять на дома в России.
Однако финским агентам по недвижимости невыгодно иметь дело с российскими продавцами, если у них нет возможности перевести денежные средства, то есть отсутствует банковский счет.
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