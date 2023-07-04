Россияне продают загородные дома в Финляндии

По информации телерадиокомпании Yle, россияне начали массово продавать свои дачи и загородные дома в Финляндии из-за планов властей ужесточить въезд в страну для российских владельцев недвижимости.

На популярном сайте по продаже недвижимости появилось дюжина новых объявлений о продаже загородных домов в Финляндии и в финской Карелии.

С начала лета таких объявлений насчитываются десятки. Россияне предлагают купить их недвижимость за рубли или же обменять на дома в России.

Однако финским агентам по недвижимости невыгодно иметь дело с российскими продавцами, если у них нет возможности перевести денежные средства, то есть отсутствует банковский счет.