Жители России достигли пика по продолжительности рабочего труда

По данным Росстата, в первом квартале 2023 года продолжительность трудовой недели у россиян достигла рекордного уровня с 2010 года и составила 38,5 часа.

Этот рост обусловлен нехваткой персонала, переходом предприятий на работу в несколько смен и увеличением экономической активности женщин.

В сравнении с прошлым годом, продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, а у женщин выросла на 27 минут. Это связано с увеличением роли женщин на рынке труда при сокращении рождаемости.

Такая ситуация противоположна тому, что происходило во время пандемии в 2020 году, когда работникам сокращали рабочие часы или отправляли их в отпуск, часто за свой счет.