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Польша стала лидером среди стран ЕС по уровню инфляции

NDP
Опубликовано: 04.07.2023 15:00 0 81
Польша стала лидером среди стран ЕС по уровню инфляции

Согласно данным NDP, цены на товары и услуги выросли там на 11,5%, что является рекордом для еврозоны. 

Вторая страна после Польши по уровню инфляции оказалась Словакия, с ростом цен на 11,3%.

В отличие от Польши, страны Балтии из этой критической ситуации вышли лучше. Если в Польше годовая инфляция снизилась на 1,5%, то, например, в Латвии она упала на 4,2%, в Литве – на 2,5%, а в Эстонии – 2,2%. 

Самый низкий уровень инфляции отмечен в Испании, там она снизилась на 1,3% и составила всего 1,9%.

Снова перейдем к странам Европы

В Германии рост цен стал набирать обороты и составил 6,4% по сравнению с маем этого года (6,1%). ФРГ - единственная страна ЕС, в которой в течении 2023 года уровень инфляции только увеличивался.

Однако изменения цен зафиксированы не во всех странах. В Хорватии, например, колебания уровня инфляции и, соответственно цен, не наблюдались.

Проанализировав данные европейских ЦБ, можно сделать вывод, что цены в ЕС выросли в среднем на 5,5% по годовому исчислению, а также о том, что в борьбе с инфляцией странам Европы понадобится еще много времени. 

 

NDP
Опубликовано: 04.07.2023 15:00 0 81
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