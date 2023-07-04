Польша стала лидером среди стран ЕС по уровню инфляции
Согласно данным NDP, цены на товары и услуги выросли там на 11,5%, что является рекордом для еврозоны.
Вторая страна после Польши по уровню инфляции оказалась Словакия, с ростом цен на 11,3%.
В отличие от Польши, страны Балтии из этой критической ситуации вышли лучше. Если в Польше годовая инфляция снизилась на 1,5%, то, например, в Латвии она упала на 4,2%, в Литве – на 2,5%, а в Эстонии – 2,2%.
Самый низкий уровень инфляции отмечен в Испании, там она снизилась на 1,3% и составила всего 1,9%.
Снова перейдем к странам Европы
В Германии рост цен стал набирать обороты и составил 6,4% по сравнению с маем этого года (6,1%). ФРГ - единственная страна ЕС, в которой в течении 2023 года уровень инфляции только увеличивался.
Однако изменения цен зафиксированы не во всех странах. В Хорватии, например, колебания уровня инфляции и, соответственно цен, не наблюдались.
Проанализировав данные европейских ЦБ, можно сделать вывод, что цены в ЕС выросли в среднем на 5,5% по годовому исчислению, а также о том, что в борьбе с инфляцией странам Европы понадобится еще много времени.
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