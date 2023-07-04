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Ученые обнаружили новые способы перемещения клещей

Current Biology
Опубликовано: 04.07.2023 13:45 0 127
Ученые обнаружили новые способы перемещения клещей

Европейские ученые обнаружили, что клещи могут использовать статическое электричество для перемещения к своим жертвам, если та находится на большом расстоянии.

Ранее считалось, что клещи не могут прыгать или летать, поэтому они просто ожидают свою жертву на ветке или траве. Однако исследователям удалось доказать, что клещи могут использовать статическое электричество, чтобы приземлиться на свою жертву.

В экспериментах ученые заряжали электроды и помещали их рядом с молодыми клещами, насекомые, в свою очередь, пролетали по воздуху, чтобы приземлиться на электроды.

Это открытие может помочь разработать меры безопасности от новых способов передвижения клещей, но пока что людям следует использовать традиционные средства защиты от этих паразитов, в том числе и репелленты.

 

Current Biology
Опубликовано: 04.07.2023 13:45 0 127
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