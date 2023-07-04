Россиянин рассказал о трёх самых странных штрафах в Германии

В своем блоге на платформе «Дзен» российский блогер и путешественник поделился информацией о трех самых глупых, по его мнению, штрафах в Германии.

В качестве первого штрафа он выделил - запрет на подкармливание голубей в общественных местах. За первое нарушение этого правила можно получить штраф в размере 35 евро, а повторное нарушение может обойтись в 5000 евро, то есть почти в пол миллиона рублей.

Вторым штрафом, на который обратил внимание автор, является запрет на обращение к сотрудникам полиции на «ты». В ФРГ такое неофициальное обращение считается неуважительным отношением к стражам правопорядка и может привести к штрафу в размере 600 евро.

Также жителям Германии и иностранцам, находящимся в ФРГ грозят штрафы до 5000 евро за слишком громкие звуки во время интимной близости.