Роботакси США помогают раскрывать преступления

Полиция в США начала использовать записи, сделанные с камер роботакси, в расследовании преступлений.

По данным издания TechCrunch, полиция обратилась к оператору роботакси Waymo с запросом на предоставление видеоматериалов, которые могут помочь в раскрытии преступлений. Представители Waymo и еще одной компании Cruise подтвердили, что переодически они действительно получают такие запросы, однако это происходит достаточно редко.

Обе компании подчеркнули, что они тщательно проверяют каждый запрос и предоставляют минимум информации, чтобы сохранить конфиденциальность.

Журналисты издания TechCrunch подчеркнули, что полиция будет продолжать использовать возможности роботакси в расследованиях преступлений как в настоящим, так и в будущем.