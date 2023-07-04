Роботакси США помогают раскрывать преступления
Полиция в США начала использовать записи, сделанные с камер роботакси, в расследовании преступлений.
По данным издания TechCrunch, полиция обратилась к оператору роботакси Waymo с запросом на предоставление видеоматериалов, которые могут помочь в раскрытии преступлений. Представители Waymo и еще одной компании Cruise подтвердили, что переодически они действительно получают такие запросы, однако это происходит достаточно редко.
Обе компании подчеркнули, что они тщательно проверяют каждый запрос и предоставляют минимум информации, чтобы сохранить конфиденциальность.
Журналисты издания TechCrunch подчеркнули, что полиция будет продолжать использовать возможности роботакси в расследованиях преступлений как в настоящим, так и в будущем.
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