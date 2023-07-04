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Открыт первый антибиотик, который содержит мышьяк

Microorganisms
Опубликовано: 04.07.2023 10:30 0 58
Открыт первый антибиотик, который содержит мышьяк

Ученые из Флоридского международного университета обнаружили первый природный антибиотик с мышьяком, который может бороться с устойчивостью бактерий и малярией.

Исследование показало, что арсинотрицин (AST) эффективно сокращает рост устойчивых к антибиотикам бактерий, включая кишечную палочку и бактерии, вызывающие туберкулез. Кроме того, AST предотвращает заражение комаров паразитом, который вызывает малярию.

Лабораторные тесты показали, что препарат поражает только малярийного паразита, не нанося вреда клеткам человека.

Ученые уже получили патент на химический синтез AST в Америке и планируют продолжить исследования для определения его дальнейшего потенциала в борьбе с малярией.

 

Microorganisms
Опубликовано: 04.07.2023 10:30 0 58
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