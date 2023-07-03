Латвия возобновляет прием заявлений на визу от россиян

Начиная с 4 июля, Латвия возобновит прием заявлений на визу от россиян, у которых есть родственники в Евросоюзе (ЕС).

Прием заявлений на визу будет осуществляться за пределами Латвии в ее дипломатических и консульских представительствах.

Визы будут выдаваться членам семей жителей Латвии, гражданам стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лицам, у которых есть гуманитарные причины для въезда на территорию страны, такие как агрессивные формы заболеваний у родственников, участие в их похоронах или по причине угрозы жизни и здоровью человека, который желает получить визу.