Будет ли создана единая валюта между странами БРИКС?

На саммите БРИКС, который пройдет во второй половине августа, будет обсуждаться создание единой валюты между странами-участницами.

Сейчас основной валютой для расчета все еще является доллар, а поиск альтернативы будет сложным и длительным процессом.

«Почему все страны должны вести торговлю на основе доллара?» — сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Его, в свою очередь, поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На страны БРИКС приходится 40% населения мира, это почти 25% от мирового ВВП и 18% мировой торговли.

Сейчас «речь не идет о намерении свергнуть доллар полностью», говорит Цзунъюань Зои Лю, научный сотрудник Совета по международным отношениям. По ее словам, полностью отказываться от доллара сейчас слишком рискованно.

Также в настоящее время маловероятно, что страны БРИКС согласятся на создание единой валюты, так как в их финансовых системах есть много глобальных различий. Например, в Китае и России ЦБ контролируется государством, в то время как в Южной Африке, Бразилии и Индии они независимы. Кроме того, неизвестно, готов ли Китай отказаться от своей валюты, которая на данный момент является одной из самых устойчивых в мире.

Но выбор новой валюты, скорее всего, точно не падет на евро, об этом заявила Цзунъюань Зои Лю.

При поиске альтернативы рассматриваются такие модели, как золото или создание корзины валют, при условии согласования критериев, которые будут использоваться для определения веса каждой из них. Однако общая валюта вряд ли расширит и без того плохо развитую торговлю между странами БРИКС.

На данный момент изучаются другие пути для уменьшения зависимости от доллара. Один из них - это увеличение объемов торговли в местных валютах. Например, Китай сейчас расплачиваются в юанях при закупках сырья в России, этому же примеру хочет последовать и Бразилия.

Также дедолларизации может поспособствовать включение в состав БРИКС новых членов, таких как, например, Саудовская Аравия.