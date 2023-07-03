Обнаружены новые последствия наводнения в Херсонской области

По словам доцента кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Медведкова, экологические последствия наводнения в Херсонской области могут быть такими:

Первое - это увеличению уловов рыбы в западной части Черного моря.

Второе - повышение продуктивности фитопланктона.

После крупных наводнений в Китае были аналогичные последствия, которые привели к увеличению промысловых уловов рыбы в Восточно-Китайском море. Как отметил эксперт, основная проблема этой рыбы в том, что ее качество остается под огромным вопросом.

Напомним, что наводнение в Херсонской области началось из-за разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ.