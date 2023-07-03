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Рвоту кашалота стоимостью более 250 тыс. долларов обнаружили на Канарах

Опубликовано: 03.07.2023 14:57 0 162
Рвоту кашалота стоимостью более 250 тыс. долларов обнаружили на Канарах

На Канарских островах жители обнаружили кусок амбры стоимостью более 250 тысяч долларов, который был найден внутри кашалота, выбросившегося на пляж в мае.

Амбра - это ароматическое воскообразное вещество, образующееся в пищеварительных органах кашалота. В нашем случае вес этого вещества достигал 20 кг.

Эксперты университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария отметили, что животное погибло из-за застревания амбры в его кишечнике.

Пока неизвестно, кому будут выплачены деньги от продажи находки, поэтому амбра будет храниться в университете до принятия решения властями.

Напомним, что амбра является ценным материалом в парфюмерии и может достигать высокой стоимости, особенно за высококачественные образцы.

 

 

Опубликовано: 03.07.2023 14:57 0 162
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