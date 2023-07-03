Рвоту кашалота стоимостью более 250 тыс. долларов обнаружили на Канарах

На Канарских островах жители обнаружили кусок амбры стоимостью более 250 тысяч долларов, который был найден внутри кашалота, выбросившегося на пляж в мае.

Амбра - это ароматическое воскообразное вещество, образующееся в пищеварительных органах кашалота. В нашем случае вес этого вещества достигал 20 кг.

Эксперты университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария отметили, что животное погибло из-за застревания амбры в его кишечнике.

Пока неизвестно, кому будут выплачены деньги от продажи находки, поэтому амбра будет храниться в университете до принятия решения властями.

Напомним, что амбра является ценным материалом в парфюмерии и может достигать высокой стоимости, особенно за высококачественные образцы.