Арнольд Шварценеггер заявил, что фильм «Терминатор» оказался пророческим

По словам американского киноактера, сейчас искусственный интеллект (ИИ) является нашей реальностью, а не фантастикой или футуристикой. Также он добавил, что будущее, показанное в фильме, уже наступило.

Шварценеггер призвал не забывать о важности предупреждения, которое режиссер Джеймс Кэмерон оставил нам в фильме, (скорее всего, актер говорит о знаменитой фразе своего героя I'll be back («Я вернусь»), также Арнольд Шварценеггер отметил исключительный талант Кэмерона как постановщика и режиссера.