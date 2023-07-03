Иностранные туристы массово отменяют поездки во Францию из-за беспорядков

По информации издания France 24, глава Парижского бюро по туризму Жан-Франсуа Риаль заявил, что уже на начало июля ожидается отмена 20-25% бронирований среди международных клиентов и такие же цифры можно ожидать по всей Франции.

С начала 2023 года и до начала беспорядков во Франции, число американских туристов выросло на 25%, что позволило компенсировать отсутствие туристов из РФ и Китая.

Однако сейчас ситуация изменилась. Около 15% американских туристов уже передумали лететь во Францию, что очень негативно скажется на туристической отрасли страны.

Риаль также отметил, что подобные инциденты с массовыми беспорядками отпугивают не только американцев, но и японцев, которые тоже очень серьезно относятся к вопросам безопасности.

Напомним, что протесты во Франции начались, когда полицейский убил 17-летнего подростка во время задержания.