Психиатр-нарколог развеял известные мифы о женском алкоголизме

Сергей Пшембаев отметил, что женщины могут пить алкоголь наравне с мужчинами, а порой, даже и больше.

Он также развеял миф о том, что женский алкоголизм не лечится. По словам врача, проблема заключается в том, что женщины с алкогольной зависимостью подвергаются большему осуждению со стороны окружающих, поэтому долго скрывают свою проблему и поздно обращаются за помощью.

Также Сергей заявил, что из-за большой нагрузки у женщин, когда они совмещают работу, заботу о семье и поддержания порядка в доме, у них накапливается усталость и они начинают искать дополнительные ресурсы, то есть энергию. Именно поиск дополнительной энергии и приводит к употреблению алкоголя:

«Сначала это может быть бокал вина вечером два-три раза в неделю. Затем растет толерантность и частота приема спиртных напитков. В итоге женщина, сама того не замечая, переходит на ежедневный прием больших доз горячительных напитков. Поэтому мнение, что от одного бокала ничего не будет, ошибочно».

Он развеял миф о том, что зависимость у женщин развивается быстрее и, что похмелье у них протекает не легче.

В конце беседы Пшембаев подчеркнул, что самое главное - это признать проблему и вовремя обратиться за помощью.