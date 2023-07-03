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Психиатр-нарколог развеял известные мифы о женском алкоголизме

Lenta.ru
Опубликовано: 03.07.2023 11:30 0 90
Психиатр-нарколог развеял известные мифы о женском алкоголизме

Сергей Пшембаев отметил, что женщины могут пить алкоголь наравне с мужчинами, а порой, даже и больше.

Он также развеял миф о том, что женский алкоголизм не лечится. По словам врача, проблема заключается в том, что женщины с алкогольной зависимостью подвергаются большему осуждению со стороны окружающих, поэтому долго скрывают свою проблему и поздно обращаются за помощью.

Также Сергей заявил, что из-за большой нагрузки у женщин, когда они совмещают работу, заботу о семье и поддержания порядка в доме, у них накапливается усталость и они начинают искать дополнительные ресурсы, то есть энергию. Именно поиск дополнительной энергии и приводит к употреблению алкоголя:

«Сначала это может быть бокал вина вечером два-три раза в неделю. Затем растет толерантность и частота приема спиртных напитков. В итоге женщина, сама того не замечая, переходит на ежедневный прием больших доз горячительных напитков. Поэтому мнение, что от одного бокала ничего не будет, ошибочно».

Он развеял миф о том, что зависимость у женщин развивается быстрее и, что похмелье у них протекает не легче.

В конце беседы Пшембаев подчеркнул, что самое главное - это признать проблему и вовремя обратиться за помощью.

 

 

Lenta.ru
Опубликовано: 03.07.2023 11:30 0 90
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