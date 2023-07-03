Парикмахер рассказала как правильно наносить термозащиту на волосы
Австралийский парикмахер Рэйчел Валентайн заявила, что многие люди наносят это средство неправильно.
Как заявляет парикмахер, сначала нужно тщательно подсушить волосы полотенцем перед нанесением термозащиты, а затем растереть продукт между ладонями и равномерно распределить его по всей длине волос.
При этом важно не забывать наносить продукт на короткие волоски и на участки вокруг линии роста волос. Так как они являются наиболее уязвимыми и нуждаются в дополнительной защите.
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