Телеведущий Сергей Брилев обнаружил необычную деталь, связанную с недавно вылетевшим на Кубу самолетом

В своем телеграмм-канале телеведущий написал, что в 1962 году советская операция по переброске «изделий» с боеголовками на Кубу также называлась «Анадырь» и приложил к посту фото уже современного российского самолета с этим же названием.

Брилев предположил, что это могло быть как шуткой со стороны авиакомпании, так и простой случайностью, не имеющей ничего общего с 1962 годом.

Напомним, что Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой впервые с 2022 года.