Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Падения дронов Статьи

Во время съемок программы «Мужское / Женское» девочка отправила международный сигнал о помощи

Baza
Опубликовано: 30.06.2023 21:15 0 156
Во время съемок программы «Мужское / Женское» девочка отправила международный сигнал о помощи

В репортаже была показана разведенная пара из Москвы, которая боролась за опеку над своим ребенком, также на съемках шоу присутствовала их старшая дочь. Во время съемочного процесса она подняла руку прижала палец к ладони, а затем сомкнула и разомкнула ее.

Этот жест считается международным сигналом о помощи для людей, которые столкнулись с домашним насилием.

Интересно, что в тоже время девочка улыбалась в камеру и говорила о том, как любит свою маму. 

 

Baza
Опубликовано: 30.06.2023 21:15 0 156
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Что такое экоспон: полезные факты о новом материале
Выбор технических моющих средств
Что такое промышленное оборудование

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru