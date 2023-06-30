Во время съемок программы «Мужское / Женское» девочка отправила международный сигнал о помощи

В репортаже была показана разведенная пара из Москвы, которая боролась за опеку над своим ребенком, также на съемках шоу присутствовала их старшая дочь. Во время съемочного процесса она подняла руку прижала палец к ладони, а затем сомкнула и разомкнула ее.

Этот жест считается международным сигналом о помощи для людей, которые столкнулись с домашним насилием.

Интересно, что в тоже время девочка улыбалась в камеру и говорила о том, как любит свою маму.