Определена самая популярная страна для путешествий у россиян

По данным исследования, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия», в июне 2023 года наибольшей популярностью у российских туристов пользовался Азербайджан.

Спрос на поездки в эту страну вырос на 249% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты связывают такой рост интереса с существенным снижением цен на авиабилеты в Азербайджан, однако стоимость проживания в отелях осталась на прежнем уровне.