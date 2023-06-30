Определена самая популярная страна для путешествий у россиян
По данным исследования, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия», в июне 2023 года наибольшей популярностью у российских туристов пользовался Азербайджан.
Спрос на поездки в эту страну вырос на 249% по сравнению с прошлым годом.
Эксперты связывают такой рост интереса с существенным снижением цен на авиабилеты в Азербайджан, однако стоимость проживания в отелях осталась на прежнем уровне.
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