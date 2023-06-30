В Китае изготовили фигурку Рамзана Кадырова с золотым пистолетом
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике.
Он отметил, что глава Чечни давно стал примером доблести и мужества и занимает особое место в сердцах детей и взрослых.
Также министр добавил, что Кадыров пользуется большой популярностью в Китае, поэтому по его образу были созданы игрушки.
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