В Китае изготовили фигурку Рамзана Кадырова с золотым пистолетом

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике.

Он отметил, что глава Чечни давно стал примером доблести и мужества и занимает особое место в сердцах детей и взрослых.

Также министр добавил, что Кадыров пользуется большой популярностью в Китае, поэтому по его образу были созданы игрушки.