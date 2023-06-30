Производитель дронов оценил возможность восстания беспилотников

Алексей Семенов, основатель и глава компании «Геоскан», которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России, прокомментировал возможность восстания беспилотников.

По его мнению, такое восстание невозможно, так как искусственный интеллект (ИИ) беспилотников не способен понимать и осознавать что-либо, он просто работает по программе.

Глава «Геоскана» отметил, что опасность заключается не в беспилотниках как таковых, а в людях, которые создают для них программы. Он отметил, если программы написаны правильно, то проблем не будет.