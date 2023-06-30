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Российская юмористка Зоя Яровицына сравнила отдых в России и за границей

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Опубликовано: 30.06.2023 17:00 0 261
Российская юмористка Зоя Яровицына сравнила отдых в России и за границей

Девушка вернулась из Шотландии и поделилась мнением об отдыхе в России и за рубежом в своем телеграмм-канале. 

Она отметила, что в России есть такие же красивые места, как и за границей, но ей больше нравится отдыхать за пределами родной страны.

По ее словам, там есть «прекрасная инфраструктура, вежливые люди, отличное обслуживание, чистые и удобные туалеты, спокойные приятные туристы и отсутствие мусора».

Однако одна из подписчиц решила упрекнуть Яровицыну в том, что она посещает только дорогие места, и попросила показать, как живут обычные люди в России. В ответ на это Яровицына заявила, что отдыхать в России тоже дорого и не всегда комфортно.

 

https://t.me/zoyazooo
Опубликовано: 30.06.2023 17:00 0 261
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