Самыми популярными брендами китайских автомобилей в России являются Haval и Chery

Результаты даны, согласно опросу, проведенному порталом «Авто Mail.ru».

Более 89% из более чем 8000 участников опроса знакомы с этими марками. Кроме того, 87% респондентов также знают о китайском производителе Geely.

Другие известные бренды, с которыми знакомы жители нашей страны включают в себя: Exeed (78%), Great Wall (76%), Changan (72%) и FAW (70%).

Недавно появившиеся на российском рынке бренды Omoda и Tank, также хорошо известны россиянам. Однако некоторые марки, такие как SWM и Forthing, не получили большой популярности. Около 20% участников опроса и вовсе заявили, что не готовы приобретать китайский автомобиль.