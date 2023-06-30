В Туве госпитализировали местного жителя с подозрением на сибирскую язву

Об этом сообщила прокуратура республики.

Инцидент произошел в селе Бижиктиг-Хая, где проводился убой лошади для сдачи мяса. Один из участников этого процесса плохо почувствовал себя и обратился в больницу, где ему поставили предварительный диагноз - сибирская язва. После этого он был госпитализирован в инфекционную больницу в Кызыле.

В связи с этим случаем прокуратура Тувы начала проверку, совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором, ветеринарией и здравоохранением. Мясо конины было изъято для лабораторных исследований, а в районе, где произошел инцидент, были введены ограничительные мероприятия.