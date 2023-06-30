В Польше по обвинению в шпионаже арестован российский хоккеист

По информации министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, это уже 14-й задержанный россиянин, которого обвиняют в шпионаже:

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена». - написал в соц.сети Зебро.

Как сообщает Генеральная прокуратура, хоккеист находился в Польше с середины осени 2021 года и занимался обнаружением критической инфраструктуры.

Ему предъявлены обвинения в участии в ОПГ и в деятельности иностранной разведки против интересов Польши. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование проводится Люблинским отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает достаточным количеством информации об этом инциденте и, что подробности происшествия будет выяснять российское посольство в Варшаве.