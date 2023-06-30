Альфа-банк разыгрывает миллион рублей на оплату коммунальных услуг

Альфа-Банк проводит акцию, в рамках которой каждый участник может выиграть призы, а один счастливчик получит миллион рублей на оплату коммунальных услуг на протяжении десяти лет.

Для того чтобы принять участие, необходимо оплатить коммунальные услуги через приложение или Альфа-Онлайн до 15 июля.

В дополнение к главному призу, также можно выиграть Яндекс станцию, подписку на онлайн-кинотеатр Иви или 1000 рублей. Чем больше платежей будет совершено, тем выше шанс на выигрыш главного приза.